Savona, al Chiabrera va in scena lo spettacolo “Il mito necessario. Viaggio verso il voto femminile”

Savona. Sabato 31 maggio, alle ore 21, nella prestigiosa sede del Teatro Chiabrera di Savona, va in scena il nuovo spettacolo del Laboratorio Teatrale “La storia in scena”. Lo spettacolo è sostenuto dal Comune di Savona, dalla Fondazione De Mari, dalla Fondazione “Una, Nessuna, Centomila”, dall’Associazione Telefono Donna e dall’Associazione Culturale Grassi; è realizzato dagli studenti e studentesse del Grassi, con la regia di Jacopo Marchisio; referente per il Liceo è il prof. Andrea Cipollone.

Lo spettacolo ripercorre, in un viaggio nei decenni tra Fascismo e Dopoguerra, il complesso cammino che ha portato al riconoscimento del diritto di voto alle donne.

» leggi tutto su www.ivg.it