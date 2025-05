Torna il Che Festival di Music For Peace, spettacolo e solidarietà pensando a Gaza e ai popoli colpiti dalle guerre

Genova. Il Che Festival di Music For Peace torna con la 15esima edizione, nella sede dell’associazione in via Balleydier (elicoidale) dal 30 maggio al 15 giugno. Ogni giorno, dalle 12 a mezzanotte, uno degli eventi più originali e partecipati in città e non solo, dove il biglietto d’ingresso non è in denaro ma in generi di prima necessità – cibo non deperibile, medicinali di base, prodotti per l’igiene e per la scuola – destinati a famiglie in difficoltà, senza dimora e civili in zone di conflitto.

“Per Music for Peace è fondamentale sottolineare quanto questa edizione del Che Festival sia particolarmente complessa e carica di significato – dicono dall’ong attiva sul territorio genovese e nei Paesi colpiti dalle guerre – alla luce della drammatica situazione umanitaria che sta colpendo la Striscia di Gaza”.

