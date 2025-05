Turismo, eventi autentici liguri: al via bando 2025 per le Pro loco

Liguria. È online sul sito della Regione Liguria tutta la documentazione relativa al bando 2025 per la concessione di contributi a favore delle associazioni Pro Loco organizzatrici o co-organizzatrici dei 76 “Eventi autentici liguri” già riconosciuti per l’anno in corso sulla base dei criteri stabiliti nel Protocollo d’Intesa sottoscritto con Unpli- Unione nazionale Pro Loco d’Italia nel 2023.

ll calendario degli “Eventi autentici liguri” per il 2025 candidati dalle Pro Loco liguri iscritte all’Albo Regionale è stato presentato lo scorso febbraio con la premiazione delle Pro Loco coinvolte ed è composto da 76 eventi, ben 43 in più rispetto al 2024, a dimostrazione di quanto l’iniziativa riscuota sempre maggiore interesse: 20 hanno luogo in provincia di Imperia, 13 in provincia di Savona, 37 in provincia di Genova e 6 in provincia della Spezia. Le Pro Loco organizzatrici degli eventi possono presentare domanda di contributo unicamente via Pec dal 3 al 23 giugno 2024.

