Tutto pronto per la Festa delle Rose di Busalla: grande attesa per la 23° edizione

Busalla.Torna, sabato 7 e domenica 8 giugno, uno degli appuntamenti più attesi dell’entroterra genovese: la Festa delle Rose di Busalla, giunta alla sua 23ª edizione e prima manifestazione di tutta la Liguria ad essere stata insignita, già lo scorso anno, del marchio “Eventi di qualità” dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), oltre ad essere riconosciuto dalla Regione come “Evento autentico ligure”.

Due giorni all’insegna di gastronomia, incontri, esposizioni, laboratori e mercatini, preceduti in realtà da una serie di eventi collaterali già nelle settimane di avvicinamento, per celebrare il presidio Slow Food della Rosa da sciroppo della Valle Scrivia in tutte le sue forme: dal roseto alla pianta in vaso, dai prodotti cosmetici alla tavola.

