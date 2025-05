“A seguito di un infortunio sul lavoro sono stata recentemente ricoverata ed operata nel reparto di ortopedia dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. Per la prima volta, in sessant’anni di vita, accedevo come paziente in un ospedale e che e’, per giunta, molto spesso oggetto di critiche feroci per la qualità delle prestazioni e per lo stato delle infrastrutture. La paura e lo smarrimento che immagino accompagnino qualsiasi vittima di incidente si sono trasformate nell’ inaspettata sensazione di essere accolta e presa in carico da chi si sarebbe preso cura di me nel miglior modo possibile: i militi dell’ambulanza che sono intervenuti, la dottoressa Sirianni del Pronto Soccorso ma soprattutto il dottor Scardigli del reparto di Ortopedia che mi ha operato e la dottoressa Cinzia Sani e la sua equipe che hanno seguito con particolare scrupolo la sedazione di un soggetto con innumerevoli allergie ai farmaci quale, purtroppo, sono. Una menzione particolare deve essere riservata al personale del reparto Ortopedia che palesemente sotto organico ed in una situazione di evidente criticità si adopera tutti i giorni con professionalità, umanità e abnegazione senza pari.

Vorrei nominarli tutti, uno per uno, perché come angeli custodi portano sorrisi, umanità e compassione in un luogo di paura e sofferenza. A loro va il mio più sentito ringraziamento:

Gli infermieri Alessandra, Carlo, Norma, Luca, Franca, Monica, Daniele, Laura, Marzia, Paolo, Felicia, Giulia, Jennifer, Alba, e gli OSS Ettore, Stefania, Stefania, Milena, Sara, Antonella, Enrica. (mail firmata)

L’articolo Una lettrice: “Grazie a tutto il reparto di ortopedia del Sant’Andrea che si è preso cura di me” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com