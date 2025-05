Una nave vichinga al Galata: approda la Saga Farmann tra storia, mare e innovazione

Genova. Giovedì 30 maggio 2025, la Saga Farmann sarà ormeggiata davanti al Galata Museo del Mare: una spettacolare nave vichinga, fedele ricostruzione storica della Klåstadskipet, oggi equipaggiata con un innovativo sistema di propulsione elettrica. In occasione della sua permanenza in città, i visitatori del museo avranno l’opportunità straordinaria di salire a bordo e partecipare a brevi visite guidate in lingua inglese, incluse nel biglietto d’ingresso al Museo Galata.

Le visite si svolgeranno, salvo variazioni, giovedì 30 maggio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00, in gruppi da massimo 12 persone, a rotazione. Ogni visita durerà circa mezz’ora. L’accesso sarà libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.

