Pietra Ligure. Fiamme, fumo e paura in A10 nella serata odierna (28 maggio). Un’auto ha infatti preso fuoco (per cause da accertare) all’interno di una galleria all’altezza di Pietra Ligure.

Il rogo ha dato origine ad una densa coltre di fumo nero che ha letteralmente invaso la galleria. Sono stati gli altri automobilisti ad allertare i soccorsi.

» leggi tutto su www.ivg.it