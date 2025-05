Alassio, una pendolare: “Ogni mattina in stazione con la racchetta da tennis per sentirmi sicura”. Melgrati a IVG: “Scriverò al Ministero”

Alassio. “È un problema, scriverò al Ministero e nella riunione che faremo con il Questore e il Prefetto per la sicurezza, sicuramente indicheremo come argomenti critici la disponibilità degli agenti della Polfer, che con i numeri che hanno ad Albenga non riescono ad organizzare turni notturni. Chiederò un incremento al Questore, al Prefetto – ma anche al Ministero – del personale, se non altro nella stagione estiva, per organizzare turni notturni”. Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati, in esclusiva a IVG, fa il punto della situazione sulla sicurezza della stazione alassina.

Dopo aver scritto a RFI per chiedere la chiusura notturna della stazione, il sindaco di Alassio, di fronte alle continue segnalazioni di cittadini e pendolari, prova a muovere tutte le leve possibili, anche perché la stazione non è sotto la “giurisdizione” del Comune di Alassio, ma è di competenza di RFI.

