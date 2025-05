Apre il bando da 4 milioni per le imprese sociali e le cooperative

Liguria. È aperta da oggi, 28 maggio, e rimarrà attiva fino al 14 giugno, la nuova misura da 4 milioni di euro promossa dalla Regione Liguria a sostegno delle imprese sociali, cooperative sociali e relativi consorzi, nell’ambito dell’azione 1.3.2 del PR FESR 2021–2027.

“Una iniziativa che, come promesso, viene varata per sostenere e fornire supporto alla crescita e allo sviluppo di imprese sociali e cooperative, e quindi a una componente fondamentale del tessuto imprenditoriale della nostra regione- commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Queste realtà rappresentano infatti un presidio essenziale non solo per l’economia del territorio, ma anche dal punto di vista della coesione sociale, proprio perché hanno la capacità, per loro natura, di mantenere un legame solido e radicato con i luoghi in cui nascono e si sviluppano e con le persone che li vivono”.

