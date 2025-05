Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con “La Brunella d’Oro”, l’onorificenza istituita dal sindaco di Aulla Roberto Valettini, nel corso del suo primo mandato, per rendere omaggio ai cittadini o alle associazioni e istituzioni aullesi che si siano particolarmente distinti “nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, del sociale e dello sport”, come spiega il regolamento. La cerimonia si terrà venerdì 30 maggio dalle ore 10:00 nella sala consiliare di Palazzo comunale, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose del territorio. “Momento culminante dell’evento sarà il conferimento della cittadinanza onoraria al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani – informano da Palazzo civico -, quale riconoscimento per il suo costante impegno istituzionale a favore del territorio lunigianese”.

L’articolo Aulla, venerdì conferimento delle “Brunelle d’oro” e cittadinanza onoraria al presidente Giani proviene da Città della Spezia.

