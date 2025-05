Busalla. Una ragazza di 24 anni è stata investita nel primo pomeriggio in via Vittorio Veneto, la strada principale che attraversa l’abitato di Busalla, ed è finita in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

La giovane stava attraversando la strada sulle strisce ed è stata centrata da un’auto che sopraggiungeva, sfondando il parabrezza.

