Cicagna: virus colpisce i bambini; severe misure per combatterlo

Casi di “novivirus” nelle scuole di Cicagna, in Fontanabuona. Si tratta di un virus molto contagioso specie tra i bambini che provoca nausea, vomito, dissenteria e crampi addominali. Sintomi a quelli della gastroenterite. In un comunicato è la stessa Asl-4 a precisare come “il virus è altamente infettivo e può persistere nell’ambiente e continuare a diffondersi dopo l’infezione iniziale, anche per quindici giorni.

Il contagio avviene direttamente da persona a persona, per via per via oro-fecale, attraverso acqua, cibi o anche per contatto con superfici contaminate. Il periodo di incubazione del virus è di 12-48 ore, mentre l’infezione dura dalle 12 alle 60 ore e può rimanere nelle feci delle persone infette per almeno 72 ore dopo la guarigione.

