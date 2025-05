Cinema genovese, Lady Cobra di Fabio Giovinazzo premiato a Roma nella Promoteca del Campidoglio

Genova. Lady Cobra – Una killer in blues, diretto da Fabio Giovinazzo, riceverà il premio per il Best Feature Film il 5 Giugno 2025 presso la Sala Laudato Si – Protomoteca del Campidoglio, durante lo svolgimento del Buffalo Roots Film Festival.

Un evento unico nel cuore dell’antica Roma che, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, vedrà dalle ore 9.30 alle ore 18.00 la partecipazione di ospiti internazionali, registi e artisti provenienti da tutto il mondo, tra cultura, immagini, masterclass, workshop e storie dalle radici profonde.

» leggi tutto su www.genova24.it