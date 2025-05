Daino ferito in un terreno di Tovo: abbattuto dopo quasi 48 ore di agonia. Gli animalisti: “Uno schifo”

Tovo San Giacomo. Una morte lenta e dolorosa. Si è spenta così la vita di un daino ferito, ritrovato (nella serata di lunedì 26 maggio) agonizzante in un terreno privato di Tovo San Giacomo. Secondo quanto riferito dai volontari dell’associazione Battiti di Coda – allertati il giorno successivo dal proprietario del terreno e immediatamente intervenuti, segnalando il caso al Cras (Centro di recupero animali selvatici) e agli agenti della vigilanza regionale – e da alcuni testimoni che si sono rivolti alla redazione di IVG, l’animale sarebbe rimasto in quello stato per quasi 48 ore prima di essere abbattuto.

A mettere la parola fine alla sofferenza dei daino, infatti, ci hanno pensato oggi, mercoledì 28 maggio, proprio gli agenti della vigilanza regionale, gli unici autorizzati a questa procedura dopo la valutazione di un veterinario.

