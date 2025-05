Elezioni comunali, la geografia dell’affluenza: record di astensione al Cep e in pieno centro, picco di votanti a Manin

Genova. L’affluenza più bassa nella sezione 24 Ca Nuova (445 iscritti che comprende via Due Dicembre e via della Benedicta, quartiere popolare di cui fa parte il Cep, con il 22% dei votanti, ma anche una sezione in pieno centro cittadino la 359 che comprende il centro cittadino tra via Roma e la parte alta di via XX Settembre (ben 2.209 iscritti), ha concluso questa tornata elettorale solo con il 24% dei votanti. Un elemento che evidenzia come la sfiducia nei confronti della politica e nell’impossibilità che qualcosa cambi allontana dalle urne, ma anche lo star troppo bene, probabilmente. Picco del 71% invece nella sezione 352 a Manin (640 iscritti).

La geografia dell’affluenza è varia con il Centro Est che porta tante sezioni al 65% e la Bassa Val Bisagno che invece registra parecchia affluenza sotto il 40%

