Gestiva il bar Libeccio dal carcere attraverso prestanome: in appello pena ridotta per Angelo Russo e tre assoluzioni

Genova. Tre assoluzioni e tre pene ridotte appello nella vicenda che riguarda la gestione del bar Libeccio di Pegli e che a fine ottobre del 2023 aveva portato all’esecuzione di sei misure di custodia cautelare. Pene ridotte da 4 anni a 3 anni e 4 mesi per Angelo Russo, a un anno e sei mesi per Liberato Soriente (due anni in primo grado) e a dieci mesi di reclusione per Antonietta Russo (un anno in primo grado). Assolti dalla corte d’appello di Genova Francesco Cinquegranella e Antonio Novelletti,

Il processo si è svolto con rito abbreviato. Secondo gli investigatori della guardia di finanza, squadra mobile e Sisco, il bar Libeccio nonostante risultasse di proprietà di Soriente veniva gestito dal carcere da Angelo Russo.

