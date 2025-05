Immigrazione, iniziativa FdI all’NH Hotel. Sarà presentata proposta di legge per introduzione “Carta dei doveri”

Fratelli d’Italia organizza un’iniziativa pubblica a tema immigrazione per venerdì 30 maggio alle ore 18:00 presso l’NH Hotel della Spezia. “Fino ad oggi lo Stato ha consegnato a chi arriva in Italia solo una lista di diritti. Da adesso dovranno essere chiari anche i doveri. Qui si devono rispettare le nostre leggi”: questo, informano da Fratelli d’Italia, il messaggio che il partito porterà all’incontro, in occasione della quale sarà presentata una proposta di legge sul tema. In particolare, sarà illustrata la proposta di modifica al Decreto Legislativo 25/2008, che prevede l’introduzione di una “Carta dei doveri” da allegare all’attuale opuscolo informativo consegnato ai migranti. “Un documento chiaro che definisce: il rispetto delle leggi italiane, la tutela della donna e dei diritti fondamentali e le conseguenze concrete per chi trasgredisce, inclusa la revoca della protezione internazionale”, affermano dal partito.

All’incontro interverranno Davide Parodi, coordinatore provinciale di FdI La Spezia; Gianmarco Medusei, consigliere regionale; l’on. Maria Grazia Frijia, deputato e vicesindaco della Spezia; l’on. Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale e l’on. Sara Kelany, deputato e responsabile del Dipartimento nazionale Immigrazione della forza politica.

