Intesa Sanapaolo sostiene il progetto “Mai più soli”, Don Palei: “Possiamo costruire un mondo nuovo”

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, sostiene il progetto “Mai più soli” di Mondo Nuovo Caritas OdV attraverso una raccolta fondi promossa dal Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, ha la finalità di creare nuovi spazi nella Comunità dell’Orto a La Spezia, per offrire rifugio e speranza a chi vive in emergenza abitativa. La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 agosto, per raggiungere l’obiettivo di 100mila euro. Tutti possono partecipare con una donazione attraverso la pagina dedicata sul sito web di For Funding–Formula, che riporta l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte.

Anche la Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. Da oltre trent’anni, Mondo Nuovo Caritas OdV, ente gestore della Caritas La Spezia – Sarzana – Brugnato, anima la Comunità dell’Orto, l’unico presidio di accoglienza stabile della provincia. Un luogo che rappresenta molto più di un riparo: qui, ogni giorno, persone di ogni età in grave emarginazione trovano un rifugio da cui ripartire, un tetto, un pasto caldo, ma soprattutto speranza e una presenza umana capace di ascoltare, accompagnare, accogliere.

