Investite in Corso Cavour: adolescente e bimba di un anno portate in ospedale

Paura nel pomeriggio per una bimba di appena un anno e un’adolescente investite tra Via La Marmora e Corso Cavour. Le due stavano attraversando quando è sopraggiunta un’auto che le ha colpite. Il passeggino dove era legata la piccola si è rovesciato, lei ha battuto la testa, mentre la sorella più grande che lo spingeva ha preso un colpo a un ginocchio. La dinamica completa è in fase di accertamento da parte della Sezione infortunistica della Polizia locale della Spezia. L’automobilista, un uomo, si è fermato immediatamente e sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono arrivate un’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia e Delta 1 del 118. La bimba e la ragazza sono state raggiunte dalla madre e poi trasportate, in codice giallo, al Pronto soccorso pediatrico della Spezia.

