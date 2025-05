“L’importanza della comunicazione in tema di donazione e trapianto d’organi”, incontro nella sala multimediale di Tls

Giovedì 29 maggio alle 17:30, nella sala multimediale di Tele Liguria Sud (Piazza Giovanni XXIII, La Spezia), si terrà il convegno “L’importanza della comunicazione in tema di donazione e trapianto d’organi”, promosso dai Lions Club della Zona 14 del Distretto 108Tb (La Spezia Host, Sarzana, Ceparana, Lerici Golfo dei Poeti e La Spezia degli Ulivi), in collaborazione con Aido – Sezione provinciale La Spezia e Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones di Genova, con il patrocinio del Comune della Spezia. “L’evento nasce con l’intento di sottolineare il ruolo fondamentale della comunicazione nella promozione della cultura della donazione e nel delicato percorso che coinvolge operatori sanitari, pazienti e famiglie”, informano dal Lions.

Apriranno i lavori l’avv. Luigi Fornaciari Chittoni, presidente provinciale Aido La Spezia, e Roberta Baldassini, presidente del Lions Club Lerici Golfo dei Poeti. “Nel corso del convegno interverranno professionisti ed esponenti del mondo associativo e sanitario che, da prospettive complementari, affronteranno il tema della comunicazione come leva di fiducia, trasparenza e consapevolezza – leggiamo nella nota di presentazione dell’iniziativa -. La dott.ssa Consuelo Amodeo, coordinatrice ai prelievi d’organo presso l’Asl 5 spezzino, illustrerà il valore del dialogo con le famiglie nei momenti critici della decisione. Il dott. Bruno Battistin, presidente Aido Liguria, offrirà una riflessione sull’importanza della sensibilizzazione pubblica. La dott.ssa Alessandra Bertone, referente del Distretto Lions Ia2 per la donazione di organi e tessuti, porterà l’esperienza del mondo Lions nella promozione etica e sociale del dono. Infine, l’avv. Santo Durelli, presidente dell’associazione Amici della Banca degli Occhi Melvin Jones, condividerà il punto di vista di chi opera quotidianamente nella realtà delle donazioni oculari”.

A coordinare gli interventi sarà l’avv. Angela Spiezia, presidente della Zona 14 del Distretto Lions 108Tb.

“Il convegno rappresenta un’occasione preziosa di confronto e sensibilizzazione, aperta a tutta la cittadinanza, affinché il gesto della donazione possa essere compreso, condiviso e vissuto come un atto di profonda solidarietà”, concludono gli organizzatori.

L’articolo “L’importanza della comunicazione in tema di donazione e trapianto d’organi”, incontro nella sala multimediale di Tls proviene da Città della Spezia.

