Loano, in pensione dottor Gianluigi Bocchio: “Essere medico è stato un privilegio e una missione, grazie a chi ha creduto in me”

Loano. Per quarant’anni ha esercitato la sua attività a Loano, ma ora anche per lui è arrivato il momento di “appendere il camice al chiodo” e godersi la meritata pensione. Ieri, martedì 27 maggio, è stato l’ultimo giorno di lavoro di Gianluigi “Gigi” Bocchio, medico di famiglia e attualmente vice sindaco della Città dei Doria.

Alessandrino per nascita, loanese di adozione, sposato con quattro figli e grande sportivo, Bocchio ha esercitato la professione di medico di famiglia a Loano sull’arco di quattro decadi. Nel 2020, in piena emergenza Covid, è stato volontario in terra emiliana riportandone “un profondo arricchimento umano e professionale”. Nel corso della sua carriera è stato anche consigliere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Savona.

