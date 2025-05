La voce era nell’aria e la conferma arriva direttamente dal calciatore. Marco Silvestri non giocherà in Serie D con il Celle Varazze. Il centrocampista, dopo due promozioni di fila in Serie D, intraprenderà una nuova avventura. Tante le squadre interessate tra cui con particolare insistenza l’ambizioso Savona neopromosso in Promozione.

Il saluto al club

» leggi tutto su www.ivg.it