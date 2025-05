Oltre 2400 spezzini a Cremona, dove lo Zini sfonda il muro dei 13mila presenti

Saranno 2403 gli spezzini che domani sera, più o meno a quest’ora, entreranno nel settore ospiti dello stadio Zini di Cremona per spingere lo Spezia di Luca D’Angelo nell’andata della finale playoff di Serie B. Praticamente sold-out il settore dedicato ai supporter dei bianchi, eccezion fatta per una ventina di seggiolini che rimarranno vuoti, in quello che è l’esodo più ampio della stagione per i tifosi spezzini.

Di contro, però, ci sarà un muro grigiorosso pronto a spingere la Cremonese. Sono oltre 11mila i tifosi della squadra di Giovanni Stroppa che hanno acquistato il biglietto per la finale, sfondando il muro dei 13mila presenti e battendo anche i numeri della sfida di qualche giorno fa contro la Juve Stabia, dove lo stadio aveva contato 11.285 spettatori. Il tecnico, in conferenza stampa, aveva chiamato a raccolta il suo pubblico, che ha risposto presente con uno Zini quasi sold-out.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com