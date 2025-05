Panigaglia e Napoleonica, la costa dimenticata: sicurezza e viabilità al centro delle richieste al Prefetto

Nelle ultime settimane due temi strettamente connessi tra loro, come la sicurezza dell’impianto di rigassificazione di Panigaglia e l’inadeguatezza della viabilità della strada provinciale SP530, in particolare nei centri abitati di Cadimare e Marola, sono ritornati a fare capolino sulle scrivanie dei vertici della prefettura. A rimetterle in campo, non soddisfatti delle rassicurazioni ricevute dopo l’esercitazione dell’aprile scorso, sono stati, in momenti differenti, l’ex presidente del consiglio comunale spezzino e membro del Comitato per l’immediata dismissione di Panigaglia, Flavio Cavallini, attraverso una lettera, e un gruppo di cittadini composto dall’ex assessore di Porto Venere Paola Faggioni, da Massimo Fabbri in rappresentanza della Pro Loco Cadimare, dall’ex consigliere di circoscrizione Paolo Lucilli e dall’ex presidente di circoscrizione Stefano Faggioni, che si sono recati in Via Veneto portando con loro una serie di documenti e di proposte relative alla viabilità.

Nell’incontro di questi ultimi, avvenuto lo scorso 14 maggio, i cittadini e i promotori dell’iniziativa hanno messo in evidenza le condizioni estremamente critiche della SP530, “strada di origine militare che attraversa zone densamente abitate senza essere mai stata adeguata agli standard di sicurezza attuali”. E’ stato sottolineato come questa via, nonostante sia l’unico collegamento tra La Spezia e Porto Venere, sia oggi insufficiente, tortuosa, priva in molti tratti di marciapiedi e aree di sosta, e soggetta a un traffico insostenibile sia civile che militare.

La situazione compromette la sicurezza e la qualità della vita degli abitanti e da qui nasce la richiesta di avviare un percorso per la realizzazione di una nuova viabilità alternativa, che consenta di svincolare il traffico dai centri abitati, ipotizzando un tracciato prevalentemente in galleria, già oggetto di uno studio preliminare.

