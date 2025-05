“Porto Venere nel rapporto semestrale dell’Antimafia. E’ questa la promozione che merita il nostro territorio?”

“Porto Venere compare nel report semestrale dell’Antimafia . L’amministrazione sarebbe capace a dire che è un modo innovativo per farsi pubblicità, che sono bravi perché hanno trovato una nuova strategia gratuita di marketing territoriale. Mentre altrove si investe in arte e tradizioni, da noi l’unica cultura su cui si punta è quella omertosa: tutti i residenti vedono per strada che le parole dell’Antimafia sono vere, ma pochissimi parlano. La morte della cultura dunque, celata da una spolverata di intellettualismo, presentazioni di libri e altre auto celebrazioni propagandistiche per far finta che l’amministrazione stia facendo qualcosa. Forse è arrivato il momento di chiederci se vogliamo davvero promuovere un territorio attraverso le sue bellezze oppure ci basta essere citati nei rapporti giudiziari per sentirci pubblicizzati”. Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Paolo Negro e Jacopo Conti.