Rapallo: “Chiusura asilo Unicef dal 16 giugno al 29 settembre, disagi per le famiglie”

Da Francesco Angiolani. capogruppo consigliare in Rapallo

In qualità di Capogruppo del Partito Democratico e ScegliAmo Rapallo esprimo preoccupazione per l’anticipo di chiusura al 16 giugno e per lo slittamento dell’apertura al 29 settembre, per lavori, dell’asilo nido comunale “Un Mondo per l’Infanzia UNICEF”, servizio vitale per numerose famiglie della nostra comunità. A fronte dei necessari lavori di manutenzione straordinaria, si preannuncia per il secondo anno consecutivo un periodo di chiusura estesa, generando notevoli disagi e incertezze per i genitori.

» leggi tutto su www.levantenews.it