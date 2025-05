Riomaggiore, approvato il consuntivo. Pecunia: “Possiamo finalmente dirci sulla strada giusta”

“Il bilancio consuntivo 2024, approvato oggi dal Consiglio comunale, conferma il progressivo miglioramento della situazione finanziaria del Comune. Il disavanzo, che era di 2,1 milioni di euro nel 2022 e 1,6 milioni nel 2023, è sceso ora a 1,3 milioni. Un risultato significativo, riconosciuto anche dalla sezione regionale della Corte dei Conti per la Liguria, che ha evidenziato come il Piano di riequilibrio rinanziario pluriennale (PRFP) abbia superato le aspettative al 31 dicembre 2024, grazie all’incremento delle entrate correnti e a una gestione attenta delle risorse”. Lo si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale di Riomaggiore.

“La solidità della gestione corrente è stata rafforzata nel 2024 attraverso un riaccertamento puntuale dei residui, che ha reso la contabilità più trasparente e aderente alla realtà. I risultati raggiunti – orientati all’uscita dal predissesto entro la fine del mandato – sono frutto di scelte responsabili, come l’introduzione della Tari a corrispettivo, i cui effetti si vedranno già nel bilancio 2025. Il lavoro congiunto e professionale degli uffici comunali è stato determinante”, aggiunge l’assessore al Bilancio, Marco Bonanini.

