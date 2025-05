‘Santa’. Sp39 per San Lorenzo, ufficiale il divieto per tutti i mezzi superiori ai 9.70 mt

Da Comune di Santa Margherita Ligure

Oggi la Giunta Comunale ha approvato la nuova disciplina di circolazione sulla Sp39 da e per San Lorenzo della Costa per i mezzi di lunghezza superiore a 9.70 metri. L’atto di indirizzo, che era stato annunciato nei giorni scorsi e che viene assunto dietro nulla osta dell’ente proprietario, Città Metropolitana, indica al comando di polizia locale di istituire un divieto di transito per tutte le categorie di veicoli con lunghezza superiore a quella indicata, quindi non solo mezzi di categoria M3 (autobus).

» leggi tutto su www.levantenews.it