Serie B Social Club, speciale playoff: questa sera una nuova puntata alla vigilia di Cremonese-Spezia

180 minuti per l’Olimpo. Lo Spezia raggiunge la sua seconda finale playoff della storia e se la vedrà con la Cremonese all’ultimo atto per conquistare quella promozione inseguita per tutta la stagione. Dopo aver eliminato il Catanzaro in semifinale, le Aquile di Luca D’Angelo si preparano a gara 1 contro la squadra di Giovanni Stroppa, che una ventina di giorni fa ha battuto i bianchi al Picco in campionato.

Terza contro quarta, una finale annunciata che vedrà alcuni dei migliori giocatori della Serie B in campo. Da Pio Esposito a Vazquez, da Hristov a Vandeputte, passando per le batterie di esterni che sono uno dei segreti delle due squadre, che in due partite si giocano tutto, con lo Spezia che parte con il favore del terzo posto, che regalerebbe la A anche con due pareggi.

