Silvia Salis, l’elezione “caso nazionale” finisce sul Times: “Duro colpo per la coalizione di Giorgia Meloni”

Genova. L’elezione di Silvia Salis come nuova sindaca di Genova diventa un caso nazionale. E come tale sta suscitando interesse anche nei media esteri. Il quotidiano britannico Times, infatti, le ha dedicato un articolo, finito nell’homepage esteri, in cui la tornata elettorale genovese viene presa in esame in quanto avrebbe “inferto un duro colpo alla coalizione di destra di Giorgia Meloni“.

La vittoria del centrosinistra a Genova è “una delle tante sconfitte subite dalla coalizione del Primo Ministro lunedì nelle elezioni locali” e di fatto, secondo i commentatori inglesi, sarebbe una svolta il campo progressista dopo i “precedenti litigi che hanno indebolito l’opposizione e che hanno avvantaggiato enormemente la Meloni”. Un cambio di passo sottolineato dalla stessa neo-sindaca ai cronisti del Times: “La mia vittoria ci fa riflettere su come, se i partiti progressisti in Italia si uniscono, la destra perde ogni argomento e possiamo vincere a livello locale e nazionale“.

» leggi tutto su www.genova24.it