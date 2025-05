Teatro Ocra presenta “Favole della Liguria – Senza paura Giovannino”, un evento teatrale che unisce la forza della narrazione popolare alla sensibilità del lavoro sociale e comunitario. L’azione performativa, in programma domenica 1 giugno alle ore 18 presso la Sala Ocra (ex Mercato di via Terzi a Sarzana), nasce nell’ambito del progetto [S]maschera 25, con il contributo del Comune di Sarzana.

La regia è affidata a Toni Garbini, con musica dal vivo di Mauro Manicardi, e la realizzazione dell’evento coinvolge attivamente utenti , operatori e volontari delle associazioni della salute Mentale della provincia della Spezia (“Alba di Domani”, “Il Mondo di Holden” e “Alfapp La Spezia”).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com