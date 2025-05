Torna il festival “Fosdinov’idea”, ospite d’eccezione l’astronauta Paolo Nespoli

Torna “Fosdinov’idea”, festival tra scienza e fantasia ideato dagli astrofili Iras (Istituto ricerche astronomiche spezzino) e realizzato con Alea Games Aps/Asd. Ospite speciale della terza edizione della manifestazione, in programma nel fine settimana 7-8 giugno, sarà il celebre ex astronauta Paolo Nespoli, oltre trecento giorni nello spazio. Sabato 7, alle 17.45 in Piazza Garibaldi, Nespoli si dedicherà a un contest rivolto ai più giovani (3-14 anni), con foto e autografi; successivamente, alle 18.30 sarà protagonista in Piazza Cairoli dello spettacolo “Vita spaziale”. Qua a seguire una panoramica sulla due giorni fosdinovese, il cui programma integrale è disponibile a questo link (per prenotare, cliccare sugli eventi).

Piazza Cairoli sarà dedicata a talk e spettacoli gratuiti con Luca Perri (“La scienza di Harry Potter, o come noi babbani, con la scienza, sostituiamo la magia”); con Denis Trupia di Nane Brune e Giuseppe Nicastro ed Emanuele Battiata de La Rete Scienza (“Pillole di Fantascene: la scienza dei manga”); il paleontologo spezzino Walter Landini (“I fossili del deserto di Ica (Perù): dagli antichi giganti del mare alla biologia del bizzarro”); Lorenzo Colombo del blog Chi ha paura del buio (“Perché il cielo non ci cade in testa”); Ennio Bilancini del Game Science Research Center (“Giocare per conoscere? Esplorare la scienza nel secolo ludico”) e Roberto Di Meglio, creatore di giochi da tavolo (tavola rotonda “Da Tolkien alla Guerra dell’Anello: una chiacchierata con il creatore del gioco”, in compagnia di Valentino Giannini di AIST). Nella stessa piazza sarà servito sempre gratuitamente un aperitivo analcolico. La sera, alle 21, gioco musicale e karaoke a tema cartoon. Gli spettacoli prevedono prenotazione obbligatoria per i posti a sedere; in caso di esaurimento di questi, sarà possibile seguire in piedi.

