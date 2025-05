Un “Viaggio nel tempo” nella belle époque al Museo nazionale dei Trasporti

Venerdì 30 maggio (ore 17) presso la sezione ferroviaria del Museo nazionale dei Trasporti in Via Fossitermi si svolgerà un interessante appuntamento dal titolo “Viaggio nel tempo”. Il programma prevede (ore 17.30) un concerto del coro di clarinetti “Wind ensemble V. Cardarelli” diretto da Paola Emilia Angeli; a seguire inaugurazione della mostra fotografica dei soci dell’associazione Liberi di Vedere realizzata nella sede del museo con costumi d’epoca.

Il patrimonio storico conservato nel Museo nazionale dei Trasporti, costituito da locomotive a vapore ed elettriche, vagoni ferroviari, vecchie valigie, materiale storico vario, è stato scelto come set per un affascinante “Viaggio nel tempo”. In una serie di ritratti ambientati i fotografi dell’associazione fotografica Liberi di Vedere hanno immortalato alcune modelle, abbigliate con costumi ispirati ai primi anni del ‘900, Le immagini così ottenute vengono post prodotte in modo da ricordare le fotografie d’epoca.

