Albenga, Podio: “Chiusure attività? Errore puntare tutto sui supermercati: hanno divorato il tessuto commerciale tradizionale”

Albenga. “Quando grandi marchi abbassano la serrande per sempre in un centro storico come quello di Albenga, forse c’è qualcosa che non va, soprattutto se lo stesso marchio decide di restare aperto in città come Alassio, Finale e Savona. L’amministrazione albenganese continua a promuovere l’idea di un centro storico fiorente, quasi a voler far passare il messaggio di un grande dinamismo e di attività che aprono una dietro l’altra”. Così Nicola Podio, consigliere comunale di minoranza di Albenga.

“Ma la realtà è ben diversa – spiega – e per vederla basta semplicemente farsi un giro a piedi. Oggi, intorno a mezzogiorno, in via Enrico d’Aste, contavo meno di dieci persone, proprio nel momento degli aperitivi. E siamo a pochi giorni dal 2 giugno. Il tessuto economico non si regge solo su bar e aperitivi, ma anche sull’insieme di tutte le piccole attività commerciali che garantiscono una presenza costante sul territorio. Anche queste attività creano ricchezza e tengono vivi i nostri quartieri, contrastando spaccio, delinquenza e desertificazione. Ma ad Albenga è stata fatta una scelta diversa. Perché mentre in altre città si cerca di tutelare e sostenere queste realtà, ad Albenga le ultime amministrazioni di centrosinistra hanno scelto un’altra politica e hanno spianato la strada all’apertura senza freni di supermercati. Questo proliferare di grandi punti vendita ha divorato il tessuto commerciale tradizionale, togliendo clienti e vitalità. A questo si aggiunge uno scarso appeal commerciale vero, se non per qualche struttura turistica come i B&B, che però non bastano a sostenere il centro storico, anche se la città ha un naturale fascino come uno dei borghi più belli della Liguria”.

» leggi tutto su www.ivg.it