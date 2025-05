Amiu, al via nuovi corsi gratuiti di compostaggio domestico: ecco come iscriversi

Genova. A partire da giugno e fino a dicembre, Amiu Genova organizza una nuova serie di corsi gratuiti di compostaggio domestico rivolti alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere buone pratiche ambientali e incentivare una corretta gestione degli scarti organici, la campagna di comunicazione ha come slogan “Coltiva buone abitudini”.

Il programma prevede una ventina di appuntamenti distribuiti nei nove municipi del Comune di Genova e nei comuni dell’area metropolitana in cui Amiu è attiva con i propri servizi ambientali tra Genovesato e Golfo Paradiso. Gli incontri si terranno dal lunedì al venerdì, in orario serale, a partire dalle 18, per favorire la partecipazione anche di chi lavora.

» leggi tutto su www.genova24.it