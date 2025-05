Calcio, mister Maurizio Oliva saluta la Vadese: “Lascio con rammarico, per quanto fatto retrocessione meritata”

Vado Ligure. Una stagione difficile conclusasi con una dolorosa retrocessione. L’annata da poco terminata ha visto le compagini savonesi ritagliarsi un ruolo da assolute protagoniste nei propri gironi di appartenenza, sia in positivo che in negativo. Le delusioni principali per le squadre della nostra provincia sono arrivate dai raggruppamenti di Prima Categoria, in particolar modo dal girone “B” dove Letimbro, Vadese e Sportonese hanno concluso il proprio percorso retrocedendo in Seconda Categoria.

In attesa di scoprire il futuro della società azzurrogranata (considerando il fatto che nelle scorse settimane si era vociferato della possibile cessazione dell’attività da parte del club, un rumor poi smentito dal presidente Sergio Brunasso, ndr), la prima novità per la Vadese riguarda la panchina. Mister Oliva infatti ha annunciato che non sarà più l’allenatore di Mandaliti e compagni: “La mia decisione è quella di non proseguire con la Vadese. Sinceramente non so se sarebbe andata allo stesso modo se ci fossimo salvati, ma dopo la retrocessione è una scelta che francamente ritengo corretta. Lascio la piazza con rammarico perchè mi sono trovato splendidamente. Ringrazio sinceramente il direttore Saltarelli e il presidente Brunasso, non gli chiederò mai abbastanza scusa per l’epilogo maturato”.

