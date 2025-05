Caso Brescia, concluso il processo al Tribunale Nazionale Federale: Sampdoria ai playout

Genova. Il tribunale Federale Nazionale conferma la penalizzazione di 4 punti, per questa stagione, per il Brescia che così verrà retrocesso in serie C. Dunque con la nuova classifica riscritta la Sampdoria effettuerà i playout contro la Salernitana. Frosinone salvo.

Il club lombardo però ricorrerà alla Corte d’Appello che dovrebbe riunirsi il 10 o 12 giugno. In totale sono stati assegnati al club di Cellino 8 punti di penalizzazione di cui 4 saranno da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026.

