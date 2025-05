D’Angelo: “Abbiamo un’adrenalina che ci portiamo dietro da tutto il campionato e che dobbiamo mettere anche domenica sera”

“Noi nel primo tempo lo abbiamo disputato come volevamo, così come i primi 15 minuti del secondo poi i cambi e le forze fresche hanno mosso qualcosa ma non abbiamo rischiato grandi cose”. Ai microfoni di Dazn la analizza così Luca D’Angelo che si porta a casa lo 0-0 e adesso prepara l’ultimo atto da giocare davanti alla propria gente. Gli fanno notare la compattezza di un gruppo, marchio dj fabbrica per tutto il campionato: “Per arrivare terzi in un campionato del genere e fare tutta una serie di record, vuol dire che abbiamo tante qualità tra cui tanti ragazzi che sono qui da tempo che ci tengono tantissimo e poi naturalmente ci sono due spezzini Vignali e Cassata. Di certo ci ha fortificato la stagione scorsa, come ci siamo salvati. Abbiamo un’adrenalina che ci portiamo dietro da tutto il campionato e che dobbiamo mettere anche domenica sera”. La questione tattica non sorprende chi ha visto lo Spezia da agosto: “L’idea di come stare in campo è sempre quella. Le diffide? Quel che conta è di non prendere ammonizioni stupide poi se c’è un contrasto ci può stare. La promozione? Spero di poter rispondere domenica sera, ora penso a come giocare la partita”.

