Di Serio bello in primavera: “Mi accendo nei finali di stagione. Ma ora non pensiamo a cosa è stato”

“Oggi abbiamo fatto un’ottima partita ma questo è solo il primo tempo. Non dobbiamo pensare a cosa è stato, pensiamo a casa nostra”. È ancora concentrato Giuseppe Di Serio, ancora una volta scintillante nella partita dello Spezia contro la Cremonese. Sta benissimo, Beppe, che come a Catanzaro si regala una prova da grande: “Esco nei finali di stagione, sono molto contento di come sto ora”, spiega sorridendo. “Ho avuto un piccolo fastidio al flessore ma niente di che. Ora pensiamo alla prossima, con i nostri tifosi che ci daranno la spinta in più per fare una partita di pressione come quella di oggi”.

“Abbiamo fatto una grandissima partita di pressione a tutto campo”, prosegue. “Non esultiamo, nello spogliatoio eravamo sereni perché sapevamo che c’è un’altra partita davanti. I nostri tifosi ci hanno spinto per tutta la stagione, sarà una bolgia il Picco”.

