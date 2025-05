“E’ crollato un muro, ci sono dei morti…”: la carcarese Stefania Berretta era all’Heysel, il ricordo a 40 anni dalla tragedia

Carcare. Sono passati quarant’anni da quel 29 maggio 1985, quando la finale di Coppa dei Campioni tra il Liverpool e la Juventus, disputata a Bruxelles nello stadio Heysel, restò nella storia non solo per la prima vittoria della squadra torinese, ma soprattutto per la strage che si consumò prima del fischio di inizio, nella quale morirono 39 persone e seicento rimasero ferite.

Quella notte, tra gli spalti, a tifare la magica Juve dei leggendari Tacconi, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi e Platini, c’era anche una carcarese, la giornalista Stefania Berretta, allora adolescente. “Dopo quella notte, sono tornata diverse volte a Bruxelles, ma non sono mai tornata all’Heysel” – commenta – Ero ragazzina, allo stadio con mia mamma e lo Juventus Club Savona, per la finale di Coppa dei Campioni. Prima di entrare nello stadio, per le vie della città, si respirava un clima di attesa, si vedevano molti inglesi esagitati e probabilmemte ubriachi, ma nulla che facesse pensare a ciò che poi accadde. Dopo, niente cellulare, né smartphone allora, impossibile sapere, capire cosa stesse succedendo nella curva opposta, perché tutte quelle persone cercassero di entrare in campo, perché l’altoparlante continuasse a chiamare nomi italiani cercati da figli e parenti. Poi la notizia cominciò a circolare: è crollato un muro, ci sono dei morti. Il pensiero subito a chi era a casa, davanti alla tv, chissà la preoccupazione. Ma non c’era possibilità di avvisarli, di uscire e cercare un telefono. Poi la partita, la Coppa, l’uscita dallo stadio, il pullman, l’hotel. E tutti attaccati al telefono per rassicurare casa, dopo ore di angoscia. E noi le uniche a riuscire a prendere la linea, avvisa anche gli altri, stiamo tutti bene. Noi sì, tutti bene. Ma solo per caso. Avevamo i biglietti dalla parte “giusta”, al riparo dalla furia degli hooligans”.

