La grande distribuzione apre le porte, si affacciano per lo più gli over 30

Addetti alla vendita, banconisti, cassieri, macellai, magazzinieri, scaffalisti. Queste le figure professionali richieste dalla grande distribuzione, in provincia della Spezia, da numerose aziende tra le quali Coop Liguria, Basko, Obi e altre realtà più contenute presenti nel territorio. All’appello, nella giornata di ieri hanno risposto oltre cento persone, solo alla Spezia, che si sono presentate al Centro per l’impiego di Via XXIV Maggio.

Il sistema del recruiting day è ormai rodato e a quello che si è tenuto ieri hanno aderito i due Centri per l’impiego della Spezia e Sarzana e le agenzie per il lavoro del territorio.Le proposte erano per la maggior parte a tempo determinato per rinforzare le fila in vista della stagione estiva, per alcuni si prospetta anche la possibilità di una stabilizzazione e gli annunci erano stati pubblicati sul portale regionale FormazioneLavoro.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com