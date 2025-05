La testa di D’Angelo al ritorno: “Non dobbiamo pensare al pareggio. Oggi classica gara di tensione”

Tirato, che non accenna un sorriso. Luca D’Angelo è ancora teso dopo la partita contro la Cremonese, ben conscio di avere ancora novanta minuti da giocare. “Nel primo tempo abbiamo giocato meglio della Cremonese, nel secondo hanno fatto loro un po’ meglio. La partita è stata equilibrata. È stata la classica partita che si gioca con tensione, per la valenza che ha”, analizza in conferenza stampa il tecnico dello Spezia. “Dovevamo giocare la partita come meglio si addice a noi, così come faremo anche domenica. A prescindere dal risultato. Non dobbiamo pensare al pareggio”.

Uno Spezia attento, preciso, mai in affanno nonostante la pressione della Cremonese del secondo tempo: “Tatticamente abbiamo giocato una grandissima partita. Concedere così poco alla Cremonese significa che hai lavorato bene. Siamo stati pericolosi nel primo tempo”, prosegue il tecnico che parla poi della grande gestione delle diffide dei suoi uomini: “Non siamo andati in campo con il pensiero del giallo, perché veniamo condizionati se facciamo così. Siamo stati bravi perché abbiamo pensato a giocare solo la partita e l’abbiamo fatto in maniera superba sotto il punto di vista difensivo, ma anche per tattica e agonismo”.

