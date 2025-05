Gori 6,5 – I tiri in porta della Cremonese non sono mai nello specchio, se non la botta di Vazquez nella ripresa che para sapientemente. Bravo nelle uscite e nel giocare con il cronometro: non è scontato indovinare i tempi giusti per anticipare i lanci lunghi della Cremo e lui lo fa benissimo.

Wisniewski 7,5 – Ha fatto tesoro della partita di venti giorni fa e non si fa saltare una volta dai suoi avversari. Perfetto in ogni intervento, giganteggia a livello aereo e negli anticipi: non si passa.

