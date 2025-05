Lettere/ “Quando Rapallo era bella e sicura anche di notte”

Da Franco fronzoli. già comandante della stazione Carabinieri di Rapallo

Le mie critiche rivolte alle amministrazione di Rapallo, presente e passate, non hanno origine ideologica e tantomeno partitiche. Credo di avere tutte le esperienze di vita, per potere fare delle valutazioni obiettive, avendo comandato la Stazione dei Carabinieri, per molto tempo ed aver vissuto la evoluzione e poi la involuzione della città. Ricordo una città viva e vitale, con una gioventù presente ed entusiasta, con una presenza di locali anche notturni, che davano lustro anche alla notte. Noi eravamo presenti sul territorio, unitamente ai colleghi della Polizia, Guardia di Finanza e Vigili Urbani; avevamo periodici incontri per valutare le problematiche emergenti e porvi rimedio, nel limite del possibile. Esistevano anche allora situazioni delinquenziali, che contrastavamo alle volte con successo altre con insuccesso; eravamo convinti che presidiare la città nel suo complesso portava a risultati, perché la prevenzione era più concreta della repressione. La città aveva una percentuale di sicurezza soddisfacente, i reati seppur presenti, non erano invasivi della struttura sociale.

» leggi tutto su www.levantenews.it