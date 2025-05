Mateju a Dazn: “Già stasera concentrati su domenica”. Vasquez: “Abbiamo provato ad attaccare i pochi spazi concessi. A Spezia per vincere”

Un pari davanti ai 14mila dello Zini e un’ottima gestione delle diffide. Un primo tempo sostanzialmente condotto, con gol annullato ad Aurelio per un tocco di braccio sulla respinta di Fulignati e il salvataggio miracoloso di Bandinelli schierato sulla linea di porta. E una seconda frazione di maggior sofferenza relativa in cui i padroni di casa ci hanno provato soprattutto alla fine con quella conclusione sparata in curva da Johnsen nel momento di maggior pressione dei suoi. Alla fine però la porta rimane inviolata e lo Spezia esce dalla prima finale playoff con un pareggio meritato e di grande sostanza e adesso può preparare la partita che tutto deciderà di una grande stagione da concludere nel migliore dei modi. Ai microfoni di Dazn parla uno dei baluardi difensivi di D’Angelo, quell’ Ales Mateju che giocava con l’ammonizione sulla schiena presa nella gara contro il Catanzaro: “La partita era fisicamente difficilissima, lo sapevamo. È un pareggio giusto, giochiamo a casa nostra e dobbiamo cercare di vincere. Le diffide? Nessuno vuole saltare la finale in casa, difficile pensare troppo sui contrasti, diciamo che è andata bene. La gara persa in campionato? Sappiamo che loro sono tecnici ma se facciamo le nostre cose possiamo fare bene. Domenica possiamo chiudere il campionato e già stasera siamo tutti concentrati”.

La Cremonese, dal canto suo, rivede lo spettro della finale dello scorso anno con il Venezia ma sa che basta un successo per andare in serie A. Franco Vasquez, il giocatore di maggior qualità dei grigiorossi, ha provato ad accendere la luce dei suoi riuscendoci solo a tratti: “Abbiamo fatto di tutto per vincere poi certo la palla deve entrare. Daremo tutto domenica per fare gol e vincere. Il nostro umore? Siamo positivi, abbiamo fatto una grande partita, sempre con la palla a provare ad attaccare i pochi spazi che ci hanno lasciato. Non siamo felici perché potevamo vincere ma domenica ce la faremo. Loro giocano tutti dietro e ripartono ma nel secondo tempo abbiamo mosso la palla più velocemente quindi prepariamoci bene perché sarà difficile ma siamo positivi “.

