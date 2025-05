Meteo, sulla Liguria sole con qualche velatura e temperature alla soglia dei 30 gradi

Genova. L’esteso promontorio anticiclonico stabilizzatosi sulla Penisola Iberica da diversi giorni tende a farsi strada verso il Mar Mediterraneo centrale, e i suoi effetti sono già visibili su buona parte dell’Italia, con cieli generalmente tersi o velati, in particolar modo sulla parte nord-occidentale della penisola. Per quanto riguarda la Liguria, ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Previsioni meteo Genova e Liguria, giovedì 29 maggio

» leggi tutto su www.genova24.it