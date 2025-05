Museo archeologico di Luni, Baruzzo: “Inaugurato un bellissimo allestimento: da visitare”

“Per me il Museo Archeologico di Luni è un pezzo di cuore, visto che qui sono stata assessora per tanti anni. Quello inaugurato oggi è un nuovo bellissimo allestimento che, al piano terra, esalta il legame della città con il marmo apuano e permette di ammirare anche reperti ritrovati di recente mentre, mentre al piano superiore, ripercorre le origini e lo sviluppo di Luni, da prima della fondazione della città romana. Davvero pregevole, poi, la selezione di ceramiche etrusche”. Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Carola Baruzzo, presente all’inaugurazione del nuovo allestimento del museo.

“Un grande plauso all’amministrazione di Luni e a chi ha curato il percorso scientifico e architettonico. E ora visitatelo tutti! Ne vale la pena”, conclude Baruzzo.

