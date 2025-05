Dall’ufficio stampa Pro Recco Waterpolo

La Pro Recco saluta e ringrazia Bence Haverkampf che conclude la sua esperienza in biancoceleste al termine di questa stagione. Arrivato in prestito dal Ferencvaros alla fine di settembre, il talento ungherese classe 2006 ha fatto parte del gruppo che ha conquistato Coppa Italia e Scudetto (in Europa non era utilizzabile) contribuendo con professionalità, impegno e spirito di squadra ai successi del Club.

