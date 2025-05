Ponte del 2 giugno, in sette milioni sceglieranno il treno

Ferrovie dello Stato comunica che saranno sette milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. “Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia e Busitalia, garantisce un’offerta variegata e all’insegna della sostenibilità – si legge nella nota diffusa dalle Ferrovie dello Stato -. A trainare le prenotazioni dal 30 maggio al 3 giugno, per i treni a media e lunga percorrenza, sono le città d’arte, le destinazioni balneari, in particolare Rimini, Riccione, Termoli, Lecce e Salerno. Chi si sposta con Regionale, invece, sceglie i borghi e il mare della Toscana; la riviera ligure, sia quella ponente sia quella levante con le Cinque Terre; l’Umbria, in particolare Assisi; Veneto; Sicilia, soprattutto Palermo, Cefalù e tutta la costa est dell’isola”.

Per quanto riguarda l’attuale offerta dell’Alta Velocità di Trenitalia, questa, proseguono dal gruppo Fs, “prevede quotidianamente più di 270 collegamenti e 8 corse FrecciaLink per oltre 130 destinazioni raggiunte in tutta Italia”. Quindi il punto su Intercity e Intercity notte: “Intercity offre ogni giorno 126 collegamenti, di cui 24 con Intercity Notte, e raggiunge oltre 200 stazioni in tutta Italia, con la sua offerta capillare, confortevole, conveniente e pratica con orari e itinerari, anche notturni, adatti ad ogni esigenza – comunicato dal gruppo -. I numeri di Intercity Notte raccontano un rilancio di questo servizio: nel 2024 sono stati trasportati 2 milioni di passeggeri, il 5% in più rispetto al 2023. Una tendenza di crescita che si conferma anche nei primi mesi del 2025”.

