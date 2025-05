Referendum, il 5 giugno al Teatro Verdi di Sestri Ponente la chiusura della campagna per il “sì”

Genova. Giovedì 5 giugno alle ore 16.45 presso il Teatro Verdi in piazza Oriani 7 a Sestri Ponente si terrà la chiusura della campagna referendaria per i cinque sì ai referendum dell’8 e 9 giugno.

“Siamo arrivati alla fine di un percorso che ha visto la Cgil tra i sostenitori della campagna per i 5 sì ai referendum su lavoro e cittadinanza – commenta Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova –. Nei mesi scorsi la Cgil ha raccolto quasi 100mila firme per poter presentare i quattro quesiti contro precarietà e licenziamenti facili e per maggiore sicurezza sul lavoro. Quello che chiediamo è di votare cinque sì: quattro per il lavoro e uno sulla cittadinanza. Il referendum è uno strumento potentissimo e quello che uscirà dalle urne può davvero cambiare le cose in questo Paese”.

